رئيس غرفة أبها: مشروعات ولي العهد الوطنية ساهمت في الوصول للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد

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مع حلول الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي على أن سموه – – حفظه الله – قد دشن مشروعات وطنية متعددة مبتكرة للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة بالوطن العزيز، كما حرص سموه على القيام ببناء اقتصاد وطني قوي ذو أبعاد استثمارية مختلفة، حيث نرى ثمارذلك في شتى المجالات، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030م.

وقال رئيس غرفة أبها: “أن التغييرات التي أجراها سمو ولي العهد خلال الأعوام الأربعة، مع رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هي بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عموماً، فسموه بعطاء الشباب ونظرته بعيدة المدى انطلق من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في مجالات عدة، وسار الإصلاح بشكل كبير لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء”.

وأضاف أن: “الأعوام الأربعة جاءت بكثير من العمل والإنجاز في مختلف المجالات وفق رؤية وطن عظيم طموح، وبهمة شعب كالجبال، وهذه الرؤية هي عماد التحولات السعودية في السنوات الماضية والمقبلة بإذن الله، مما جعل الكثير من الملفات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخرى التنموية نقاط ارتكاز للإنسان والمكان والزمان في مشروع متكامل، آخذ في التصاعد، مع سموه الذي تحتفل المملكة وشعبها بذكرى بيعته الرابعة ولياً للعهد”.

واختتم الحويزي تصريحه قائلاً: “نيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها والأمانة العامة وقطاع الأعمال بعسير نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظه الله – بمناسبة البيعة الرابعة، رؤية حكيمة واستشرافية، تصوغ خارطة المستقبل للمملكة على كافة الأصعدة، ونجدد البيعة والعهد بالولاء والسّمع والطّاعة لسموه، وندعو الله أن يحفظه ويمده بعونه وتوفيقه ، تحت قيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وأمده الله بنصره وتوفيقه”.