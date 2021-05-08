رئيس جامعة الملك خالد يُقرر إنشاء “وحدة الابتعاث” بفرع الجامعة في تهامة

المناطق - عسير:

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي قرارًا إداريًّا بإنشاء “وحدة الابتعاث” بفرع الجامعة في تهامة، والتي ترتبط بإدارة الابتعاث التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك لخدمة منسوبي ومنسوبات الفرع من المعيدين والمحاضرين.

وأبان المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أنه “يأتي قرار إنشاء وحدة للابتعاث بفرع الجامعة بتهامة امتدادًا لاهتمام الجامعة بمبتعثيها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ليعودوا من رحلة الابتعاث محملين بالخبرات ويساهموا في النهوض بكلياتهم أكاديميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا”.

وأضاف أن إنشاء هذه الوحدة جاء رغبة في خدمة معيدي ومحاضري الفرع في 6 كليات بها أكثر من 20 قسمًا علميًّا، وتقديرًا من الجامعة للعامل الجغرافي وبُعد الفرع عن مقر الجامعة الرئيس.

وقدم الشهري شكره لمعالي رئيس الجامعة ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على إدارة الابتعاث على اهتمامهم الدائم بالفرع.