أمير الباحة يشيد بالنجاح الذي حققته وزارة التعليم في العام الدراسي

المناطق - واس:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهما الله -، للتعليم في المملكة، وتوفير كل الإمكانات لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد بحلول متعددة، رغم ظروف جائحة كورونا في هذا العام الذي يمثّل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم في العالم والمملكة، مؤكداً أن المملكة عبر وزارة التعليم استطاعت أن تقدّم أنموذجًا سعوديًا فريدًا في التعليم عن بُعد يُضاف إلى نجاحات الوطن في مواجهة الجائحة على كل المستويات.



وأوضح سموه أن منصة مدرستي انطلقت من رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، الرامية للتحول الرقمي ومسايرة التطور التقني الذي يشهده العالم وبالأخص في مجال التعليم ليكون ذا قدرة تنافسية دولية وحضور عالمي مشرف, مبينًا أن هذا العام أثبتت فيه المنظومة التعليمية في المملكة قدرتها على التحوّل السريع من التعليم الحضوري مكانيًا إلى التعليم الحضوري عن بُعد خلال الساعات الأولى من قرار تعليق الدراسة، والاستمرار في العملية التعليمية من دون انقطاع ليوم واحد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم الحضوري عن بُعد في المجتمع، من خلال تعدد الخيارات التعليمية، ومرونة الأدوات المستخدمة عبر منصة مدرستي، وعمليات الإشراف والمتابعة.



وبين سمو أمير منطقة الباحة أن المتابعة المستمرة من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.