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“واتساب” تعلن تأجيل تطبيق قواعدها بشأن الحفاظ على سرية البيانات

“واتساب” تعلن تأجيل تطبيق قواعدها بشأن الحفاظ على سرية البيانات
http://almnatiq.net/?p=981100
المناطق - وكالات:

قررت “واتساب”، مجددًا، تأجيل موعد تطبيق قواعدها ‏الجديدة بشأن سرية بيانات 2 مليار شخص حول العالم، والتي كان ‏من المفترض تطبيقها اعتبارًا من 15 مايو الجاري.‏

وأوضحت أنها لن تقطع مباشرة الخدمة عن المستخدمين الذين ‏يرفضون الموافقة على قواعد الاستخدام الجديدة، لكنها ستواظب ‏على إرسال رسائل تذكير لهم .‏

وبينت أن أحداً لن يفقد حسابه أو يخسر القدرة على استخدام ‏‏”واتساب” بسبب هذا التحديث، غير أن المستخدمين سيتلقون ‏رسائل تذكير عن السياسة الجديدة وقد يفقدون بعض الخصائص ‏في الخدمة في حال عدم موافقتهم على القواعد الجديدة‎.

ولفتت إلى أن هذه القيود تشمل تعطيل قدرة الاطلاع على ‏الرسائل مع الاستمرار في تلقي اتصالات بالصوت أو الفيديو، ‏وبعد أسابيع، سيفقد المستخدمون الذين لا يوافقون على القواعد ‏الجديدة القدرة على تلقي الرسائل أو الاتصالات‎.‎

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