“واتساب” تعلن تأجيل تطبيق قواعدها بشأن الحفاظ على سرية البيانات

قررت “واتساب”، مجددًا، تأجيل موعد تطبيق قواعدها الجديدة بشأن سرية بيانات 2 مليار شخص حول العالم، والتي كان من المفترض تطبيقها اعتبارًا من 15 مايو الجاري.
وأوضحت أنها لن تقطع مباشرة الخدمة عن المستخدمين الذين يرفضون الموافقة على قواعد الاستخدام الجديدة، لكنها ستواظب على إرسال رسائل تذكير لهم .
وبينت أن أحداً لن يفقد حسابه أو يخسر القدرة على استخدام ”واتساب” بسبب هذا التحديث، غير أن المستخدمين سيتلقون رسائل تذكير عن السياسة الجديدة وقد يفقدون بعض الخصائص في الخدمة في حال عدم موافقتهم على القواعد الجديدة.
ولفتت إلى أن هذه القيود تشمل تعطيل قدرة الاطلاع على الرسائل مع الاستمرار في تلقي اتصالات بالصوت أو الفيديو، وبعد أسابيع، سيفقد المستخدمون الذين لا يوافقون على القواعد الجديدة القدرة على تلقي الرسائل أو الاتصالات.
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