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جامعة الطائف تحدد مواعيد استقبال طلبات القبول للعام 1443هـ

جامعة الطائف تحدد مواعيد استقبال طلبات القبول للعام 1443هـ

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جامعة الطائف تحدد مواعيد استقبال طلبات القبول للعام 1443هـ

جامعة الطائف تحدد مواعيد استقبال طلبات القبول للعام 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=981107
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مواعيد استقبال طلبات القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ .

وسيتم بدء التسجيل لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في يوم الأربعاء الموافق 4 / 12 إلى يوم الإثنين 16/ 12 وسوف يتم الإعلان عن نتائج القبول في يوم الأحد 22 / 12 , فيما سيكون اختبار اللياقة البدنية واختبار قسم القراءات في يوم الإثنين 23 / 12 إلى يوم الخميس 26 / 12 ويأتي بعد ذلك التقديم على المقاعد الشاغرة في يوم الأربعاء الموافق 3 /1 إلى يوم السبت 1/6 وإعلان نتائج قبولهم في يوم الأربعاء بتاريخ 10 / 1 وتثبيت قبولهم يوم الخميس بتاريخ 11 / 1 إلى السبت 13 / 1 .

وعن بدء تسجيل الجداول فسوف يكون يوم الأحد 14 / 1 إلى يوم الأربعاء 17 / 1 واما عن بداية الفصل الدراسي الجديد لعام 1443هـ فسوف يكون يوم الأحد الموافق 21 / 1.

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