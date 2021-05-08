مركز الجعدة الصحي بحجة يقدم خدماته العلاجية لـ 1,410 مستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

المناطق - واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,410 مستفيدين خلال الفترة من 22 حتى 28 أبريل 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 327 مستفيدا، وعيادة الباطنية 133 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 70 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 256 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 508 مراجعين، وقسم الجراحة والتضميد 116 مستفيداً.

كما استفاد من قسم المختبر 397 مستفيداً، وقسم الأشعة 77 مستفيداً، وقسم نقل الدم حالة واحدة، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 805 أفراد، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وقسم التوليد 5 حالات، وصُرفت الأدوية لـ 905 أفراد، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.