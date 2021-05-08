“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد على تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول على محافظات “الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩مساءً.