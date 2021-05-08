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أمين الشرقية يعتمد ٣٢ مشروعاً تنموياً استثمارياً سياحياً وفق معايير كود البناء السعودي وضمن خطة الأمانة التنموية

أمين الشرقية يعتمد ٣٢ مشروعاً تنموياً استثمارياً سياحياً وفق معايير كود البناء السعودي وضمن خطة الأمانة التنموية

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أمين الشرقية يعتمد ٣٢ مشروعاً تنموياً استثمارياً سياحياً وفق معايير كود البناء السعودي وضمن خطة الأمانة التنموية

أمين الشرقية يعتمد ٣٢ مشروعاً تنموياً استثمارياً سياحياً وفق معايير كود البناء السعودي وضمن خطة الأمانة التنموية
http://almnatiq.net/?p=981129
المناطق - واس

اعتمد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ٣٢ مشروعًا تنمويًا واستثماريًا وسياحيًا وخدميًا في حاضرة الدمام، وذلك وفق معايير وضوابط كود البناء السعودي، ضمن خطة الأمانة التنموية التي تقيمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي أن المشاريع التي اعتمدها الأمين تتضمن مشاريع خدمية، ومشاريع تجارية، وتم التأكيد على ضرورة متابعة المكاتب الهندسية وما تقوم به من تصاميم وأعمال هندسية والعمل عليها وفق كود البناء السعودي في جميع مجالاته.
وبين أن المشاريع المعتمدة جاذبة بحكم موقعها على المحاور والشوارع التجارية والحيوية بالمنطقة، وتنوع أنشطتها كالأسواق التجارية التي تجمع الماركات العالمية والمطاعم ودور السينما والفنادق وقاعات الأفراح، كما تم اعتماد مشاريع الخدمات البترولية ومحطات الوقود بمواصفات عالية الجودة والتصميم وبالطابع الهندسي الحديث، والذي من المتوقع أن تنتهي في بداية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ المقبل.
ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة.
وأكد أن هذه المشروعات التنموية الحديثة تعمل على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء.

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