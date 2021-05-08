جامعة نجران تُصدر تقريرها الإحصائي للاختبارات الحضورية والإلكترونية للفصل الثاني لعام 1442هـ

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أصدرت جامعة نجران -ممثلةً بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد- تقريراً إحصائياً عن عدد الاختبارات النهائية الحضورية والإلكترونية المنعقدة خلال الفصل الدراسي الثاني بالجامعة في المدة من 1 إلى 17 رمضان الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة عقدت 3075 اختباراً، وأدى الاختبارات 80408 طلاب وطالبات ، فيما بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول نحو 205 آلاف مستخدم.

وبيّنت العمادة أن إحصائيات الدعم الفني خلال مدة الاختبارات سجلت 1336 استفساراً عبر الواتساب، و 143 عبر الهاتف، و 33 من خلال برنامج “تويتر”، و 134 استفسارًا من خلال التواصل المباشر.