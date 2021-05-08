التجارة: الرقم المجاني الموحد “1900” يخدم كل عملاء الوزارة لقطاعي الأعمال والمستهلك

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التجارة أن الرقم المجاني (1900) هو الرقم الموحد لجميع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستهلك، ويمكن لعملاء الوزارة إنجاز كافة تعاملاتهم من خلاله.

وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بمتابعة الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الموحد ومباشرتها والعمل على معالجتها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في زمن قياسي بعد إلغاء الوزارة هاتف قطاع الأعمال 920000667 بهدف تقديم كافة خدماتها على الهاتف المجاني 1900.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة الاستفسارات ويقدم الخدمات لقطاع الأعمال المتعلقة بإصدار وحجز وتجديد السجلات التجارية، ومعالجة متطلبات تأسيس الشركات والوكالات التجارية والاسماء التجارية والمهن الحرة وغيرها.

كما يتلقى بلاغات المخالفات التجارية، وبلاغات مخالفات الغش والتستر التجاري وكافة مايخص حماية المستهلك .

الجدير بالذكر أن 97٪ من خدمات وزارة التجارة يتم تقديمها إلكترونياً عبر الرابط mc.gov.sa

دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة العملاء او الاتصالا بالمركز الموحد .