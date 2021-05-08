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إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة

إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة

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إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة

إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=981162
المناطق - واس

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات فقد تم -بفضل الله-، ضبط (802) كيلوجرام بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (25) متهما، بينهم (14) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الإثيوبية، و(3) مواطنين، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية الباكستانية.
وأشار العقيد القريني، إلى عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تمثلت في ضبط (25.4) طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (16) شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.

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