خدمات متميزة لقاصدي بيت الله الحرام ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”

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تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات الاجتماعية والإنسانية كافة لضيوف الرحمن ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5″، وتكثّف البرامج والأنشطة لضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون مجمع الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف رئيس لجنة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا المهندس ماهر الزهراني أن هدف الحملة خدمة المعتمرين، وتقديم البرامج الثقافية والعلمية والتوعوية لهم، ومحتوى علمي يشمل الإرشادات والتوجيهات مترجم بعدة لغات على موقع الرئاسة.

وبيّن أن الحملة تشمل تقديم الإهداءات للمعتمرين، وهي عبارة عن كتب علمية تختص بصفة العمرة، سننها وواجباها ومحظوراتها مترجمة لعدة لغات، كما تشمل هذه الإهداءات توزيع سجادة صلاة لكل معتمر، ومظلات، وتقديم أدوات التعقيم وهي: (كمامة- ومعقم لليدين- ومناديل)، لكي يؤدي ضيوف بيت الله الحرام عبادتهم بكل اطمئنان وروحانية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأشار الزهراني إلى أن الحملة يقوم عليها فريق متخصص من عدة إدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي: وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- ووكالة الشؤون العلمية والفكرية – ووكالة الترجمة والشؤون التقنية- والإدارة العامة للعلاقات العامة.