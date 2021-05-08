مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بعد غد الاثنين برئاسة قطر، الرئيس الحالي للمجلس، وذلك بناء على طلب فلسطين وأيدته الأردن واليمن وقطر.

ويناقش الاجتماع الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها .