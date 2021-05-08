احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة
أبرز المواد
 مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى
أبرز المواد
 برنامج خدمة ضيوف الرحمن في 7 نقاط لجمعية هدية
منطقة مكة المكرمة
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران
منطقة نجران
 خدمات متميزة لقاصدي بيت الله الحرام ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”
محليات
 إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة
أبرز المواد
 الأواني الفخارية في الأحساء.. موروث شعبي وزينة للموائد الرمضانية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة
المنطقة الشرقية
 التجارة: الرقم المجاني الموحد “1900” يخدم كل عملاء الوزارة لقطاعي الأعمال والمستهلك
محليات
 سقوط عشرات القتلى و الجرحى بتفجير قرب مدرسة في كابل
أبرز المواد
 ميسي وسواريز وجها لوجه.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد
أبرز المواد
 جامعة نجران تُصدر تقريرها الإحصائي للاختبارات الحضورية والإلكترونية للفصل الثاني لعام 1442هـ
منطقة نجران
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة

أبرز المواد
مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى

مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى

أبرز المواد
برنامج خدمة ضيوف الرحمن في 7 نقاط لجمعية هدية

برنامج خدمة ضيوف الرحمن في 7 نقاط لجمعية هدية

منطقة مكة المكرمة
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران

منطقة نجران

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=981180
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمراً ملكياً بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة ، على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، هذه اللفتة الملكية الكريمة، مؤكداً أنها تأتي في إطار دعم  خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله للنيابة العامة، وعنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز  المنظومة  الإدارية بما يسهم في  أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم .

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى

مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى
خدمات متميزة لقاصدي بيت الله الحرام ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”

خدمات متميزة لقاصدي بيت الله الحرام ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”
إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة

إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*