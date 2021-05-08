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نادي تبوك الأدبي يعلن نتائج مسابقته الرمضانية

نادي تبوك الأدبي يعلن نتائج مسابقته الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=981189
المناطق- تبوك

أعلن نادي تبوك الأدبي‬ نتائج مسابقته الرمضانيّة التي نظمها تحت عنوان “الحنين إلى أيام الطفولة في رمضان” وقسمها على فروع هي القصة القصيرة والقصيدة الشعرية والمقالة الأدبية بجوائز بلغت 30 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة الإدارية بالنادي أن لجنة المسابقة تلقت 1164 مشاركة في جميع الفروع. وبينت أن النتائج جاءت على النحو الآتي : حصل أحمد محمد على المركز الأول عن قصيدته “رمضان” في فرع القصيدة الشعرية وفي المقالة الأدبية جاء بالمركز الأول حسين آل عمار عن نص بعنوان “أعمق من فكرة أبعد من خيال” أما في مجال القصة القصيرة فاز نص “رمضان المصري” لعمرو المنشاوي.وباركت الهيئة للفائزين والفائزات بالمسابقة معربة عن شكرها وتقديرها واعتزازها بمشاركة الجميع من مختلف البلدان.

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