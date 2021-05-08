رصد 26 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جازان

المناطق - جازان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها أمس 2397 جولة رقابية ميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت 26 مخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير وتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، مبينة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة وفرض المخالفات على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق “بلدي”.