قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بتجهيز 354 جامعا ومسجدا وعدداً من المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ .
أوضح مدير عام الفرع إبراهيم بن نزال السليمان أن ذلك يأتي للتخفيف من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة -بإذن الله- بمنع انتشار فيروس كورونا ، مبينا أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى.
الشؤون الإسلامية بالجوف تجهز 354 مسجدا وجامعا لصلاة عيد الفطر
قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بتجهيز 354 جامعا ومسجدا وعدداً من المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ .
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