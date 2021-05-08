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الشؤون الإسلامية بالجوف تجهز 354 مسجدا وجامعا لصلاة عيد الفطر

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الشؤون الإسلامية بالجوف تجهز 354 مسجدا وجامعا لصلاة عيد الفطر

الشؤون الإسلامية بالجوف تجهز 354 مسجدا وجامعا لصلاة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981200
المناطق - الجوف

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بتجهيز 354 جامعا ومسجدا وعدداً من المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ .
أوضح مدير عام الفرع إبراهيم بن نزال السليمان أن ذلك يأتي للتخفيف من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة -بإذن الله- بمنع انتشار فيروس كورونا ، مبينا أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى.

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