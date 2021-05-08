احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 9 مساجد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة
أبرز المواد
 العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية بجازان
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح حقيقة احتواء شراب الفاكهة البودرة على مواد كيميائية ضارة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالجوف تجهز 354 مسجدا وجامعا لصلاة عيد الفطر
أبرز المواد
 رصد 26 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جازان
أبرز المواد
 التجارة: الرقم المجاني الموحد “1900” يخدم كل عملاء الوزارة لقطاعي الأعمال والمستهلك
أبرز المواد
 “الجوازات”: تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج لا يزال مستمرًا
أبرز المواد
 نادي تبوك الأدبي يعلن نتائج مسابقته الرمضانية
أبرز المواد
 وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن في اليمن
منوعات
 البيان المشترك: التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 9 مساجد

الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 9 مساجد

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة

أبرز المواد
العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية بجازان

العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية بجازان

أبرز المواد
وزير الاستثمار : مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي

وزير الاستثمار : مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 9 مساجد

الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 9 مساجد
http://almnatiq.net/?p=981212
المناطق - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يوماً 1091 مسجداً تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة جازان
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة
وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة
العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية بجازان

العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية بجازان
وزير الاستثمار : مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي

وزير الاستثمار : مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني يفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*