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أمانة الجوف تشارك في تهيئة وتعقيم المصليات والجوامع لاستقبال المصلين في عيد الفطر

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أمانة الجوف تشارك في تهيئة وتعقيم المصليات والجوامع لاستقبال المصلين في عيد الفطر

أمانة الجوف تشارك في تهيئة وتعقيم المصليات والجوامع لاستقبال المصلين في عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981226
المناطق - الجوف

شاركت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في تهيئة وتجهيز مصليات العيد لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك، حيث أنهت الأمانة بالتعاون مع فرع الوزارة أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة للمساجد والجوامع والمصليات، من خلال فرق وكوادر متخصصة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تطهير وتعقيم ساحات المساجد والمصليات ومداخلها، كما تم تنفيذ أعمال التسوية والنظافة لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك، بتوجيهات من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وفي إطار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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