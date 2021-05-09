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«الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل

«الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل
http://almnatiq.net/?p=981232
المناطق_وكالات

نشر مركز الفلك الدولي صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل.

وقال مركز الفلك الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الصورة التقطها كما صورها صباح اليوم من الولايات المتحدة عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، الدكتور بول ميلي. 

ووضعت الصين في 29 إبريل في المدار أول مكونات محطتها الفضائية المستقبلية بواسطة صاروخ “لونغ مارتش 5 بي”، أقوى الصواريخ الصينية.

ويُتوقع أن تعود الطبقة الأولى من هذا الصاروخ التي لا تزال في المدار الأرضي، إلى نقطة يصعب التكهن بموقعها على الأرض.

وأفادت التوقعات الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية أن الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي السبت قرابة الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.

إلا أن هذه التوقعات تترافق مع هامش خطأ كبير يصل إلى تسع ساعات، وينتظر أن تزداد هذه التوقعات دقة مع اقتراب الصاروخ من الغلاف الجوي.

وخرجت بكين الجمعة عن صمت طويل ومحرج كانت لزمته السلطات الفضائية والدبلوماسية الصينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحفي دوري: “بسبب التصميم التقني لهذا الصاروخ، أكثرية مكوناته ستحترق وتُدمر خلال العودة للغلاف الجوي”.

وأشار إلى أن “احتمال التسبب بأضرار للنشاطات الجوية أو (الأشخاص والمنشآت والنشاطات) على الأرض ضئيل جدًّا”.

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