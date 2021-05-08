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وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

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وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020
http://almnatiq.net/?p=981238
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على عمق العلاقات – السعودية الباكستانية – على جميع المستويات، مشيدًا بالتعاون الحالي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية لاسيما في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأوضح الخريف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان للمملكة, أن التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية يعزز من المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المهمة والحيوية خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكداً أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان وصل خلال عام 2020م إلى أكثر من 2.75 مليار ريال، في حين بلغ حجم الواردات من باكستان خلال العام نفسه قرابة 1.97 مليار ريال.

وأشار معاليه إلى أن الحركة التجارية بين البلدين وعمليات التصدير والاستيراد للمنتجات غير النفطية تشمل العديد من القطاعات وتتمثل في خليط من المنتجات والصناعات المتعددة كمنتجات المواد الغذائية والمعادن، والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء، إضافة إلى المنتجات الاستهلاكية المعمرة، والإلكترونيات وغيرها، مبينًا أن هناك فرصًا واسعة لزيادة التبادل التجاري مع دولة باكستان الشقيقة لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين عبر عدد من الأنشطة والفرص المتاحة لرفع مستوى التعاون، وخاصة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي توفر العديد من الفرص.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك العديد من الفرص للتعاون بين الدولتين، خاصة في قطاع التعدين وبعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني في المملكة، وكذلك العديد من الفرص في القطاع الصناعي التي ستُبحث مع الجانب الباكستاني بما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية، مضيفاً أن هناك فرصا للتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية لإجراء مسوحات جوية مغناطيسية وجيوفيزيائية لاستكشاف المعادن الموجودة في الأراضي الباكستانية لبناء قواعد بيانات للمعادن ،ما يزيد فرص المستثمرين السعوديين والمحليين والأجانب.

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