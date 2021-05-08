“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

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جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية عددا من المصليات والجوامع والمساجد المؤقتة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ، ليصل مجموع ما جُهز من المصليات والجوامع والمساجد “272” بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة (بإذن الله) بمنع انتشار فيروس كورونا، ومراعاة كل وسائل السلامة فيها, مشيراً إلى إتاحة الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي بالفرع للراغبين بالعمل التطوعي.