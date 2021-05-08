احدث الأخبار

“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر
أبرز المواد
 «الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل
أبرز المواد
 جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين
أبرز المواد
 وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020
أبرز المواد
 وزارة النقل تنهي العديد من أعمال الصيانة على الطرق خلال شهر أبريل الماضي
أبرز المواد
 المفتي العام: يجوز إقامة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات في دول الأقليات المسلمة
أبرز المواد
 وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشارك في تهيئة وتعقيم المصليات والجوامع لاستقبال المصلين في عيد الفطر
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالجوف تحدد هوية الجاني بسرقة المسوغات والأوراق الثبوتية بالقريات
أبرز المواد
 العويسي يشيد بجهود العاملين في المجال الإنساني في تخفيف المعاناة عن الشعوب
أبرز المواد
 1728 معاملة أنجزتها أمانة الجوف وبلدياتها خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 23 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 9 مساجد
أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

أبرز المواد
«الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل

«الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل

أبرز المواد
جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين

جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين

أبرز المواد
وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

أبرز المواد

“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981247
المناطق_واس

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية عددا من المصليات والجوامع والمساجد المؤقتة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ، ليصل مجموع ما جُهز من المصليات والجوامع والمساجد “272” بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة (بإذن الله) بمنع انتشار فيروس كورونا، ومراعاة كل وسائل السلامة فيها, مشيراً إلى إتاحة الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي بالفرع للراغبين بالعمل التطوعي.

روابط ذات صلة

«الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل

«الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل
جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين

جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين
وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*