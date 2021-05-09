احدث الأخبار

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)
أبرز المواد
 «التقاعد» تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 شرطة الحدود الشمالية : القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر
أبرز المواد
 «الفلك الدولي» ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل
أبرز المواد
 جموع المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين
أبرز المواد
 وزير الصناعة: أكثر من 2.75 مليار ريال حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى باكستان خلال 2020
أبرز المواد
 وزارة النقل تنهي العديد من أعمال الصيانة على الطرق خلال شهر أبريل الماضي
أبرز المواد
 المفتي العام: يجوز إقامة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات في دول الأقليات المسلمة
أبرز المواد
 وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشارك في تهيئة وتعقيم المصليات والجوامع لاستقبال المصلين في عيد الفطر
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالجوف تحدد هوية الجاني بسرقة المسوغات والأوراق الثبوتية بالقريات
أبرز المواد
الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

أبرز المواد
«التقاعد» تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر

«التقاعد» تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر

أبرز المواد
شرطة الحدود الشمالية : القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

شرطة الحدود الشمالية : القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

أبرز المواد

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)
http://almnatiq.net/?p=981255
المناطق_واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء في ليلة (٢٧).
وأفادت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بتجهيز المصليات من خلال تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، وتنظيم عملية الدخول والخروج، لكي لا يكون هناك تدافع وتكون انسيابية في التفويج, مشيرة إلى زيادة أعداد الموظفات في منطقة المسعى والساحات الخارجية .

روابط ذات صلة

«التقاعد» تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر

«التقاعد» تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر
شرطة الحدود الشمالية : القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

شرطة الحدود الشمالية : القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها
“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

“الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تجهز 272جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الفطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*