شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة ( 3 أعوام ) معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة، وبمباشرة الحالة – بحمد الله – أُنقذت الطفلة ذات الثلاثة أعوام، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة ، واستُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع وجدت في سطح الفندق، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.