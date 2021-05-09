شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض، فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح يوم الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442 هـ، وقُبض على جميع الأطراف، وهم (5) مواطنين، واتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.