احدث الأخبار

مستشفى وادي الدواسر يُكرم المتميزين من موظفيه
منطقة الرياض
 المطلق”يحتضن اختتام مسابقة تحفيظ القرآن لأيتام الرياض
منطقة الرياض
 مبادرة فينا خير توزع وجبات افطار صائم وحقائب توعوية
منطقة الرياض
 جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة
أبرز المواد
 ترقية الدكتور محمد الأبيض إلى أستاذ مُشارك
منطقة الرياض
 أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م
أبرز المواد
 (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان
أبرز المواد
 نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة ( 3 أعوام ) معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالشرقية تطلق مبادرة ” تطمن ” للاطمئنان على صحة المصلين في مساجد وجوامع حفر الباطن
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر
أبرز المواد
مستشفى وادي الدواسر يُكرم المتميزين من موظفيه

مستشفى وادي الدواسر يُكرم المتميزين من موظفيه

منطقة الرياض
المطلق”يحتضن اختتام مسابقة تحفيظ القرآن لأيتام الرياض

المطلق”يحتضن اختتام مسابقة تحفيظ القرآن لأيتام الرياض

منطقة الرياض
مبادرة فينا خير توزع وجبات افطار صائم وحقائب توعوية

مبادرة فينا خير توزع وجبات افطار صائم وحقائب توعوية

منطقة الرياض
جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة

جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة

أبرز المواد

نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة
http://almnatiq.net/?p=981283
المناطق_واس

شارك نادي الصقور السعودي، في اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يصادف اليوم السبت، من خلال التوعية بالاتفاقيات والأنظمة المحلية والعالمية لحماية الصقور والحياة الفطرية.
وخصصت منظمة الأمم المتحدة يوماً سنوياً للطيور المهاجرة بهدف إلهام المجتمعات وتذكيرها بضرورة الحفاظ على حياة هذه الطيور والحد من تدهور أعدادها، والدعوة إلى إجراءات وأنظمة دولية لضمان تكاثرها وعدم انقراضها، حيث يواجه أكثر من 2000 نوع من الطيور – ومن بينها الصقور – مخاطر الصيد الجائر والعشوائي، ونقص الغذاء، والتلوث والتسمم، إلى جانب التأثر بالتغيرات المناخية.
وسجل نادي الصقور السعودي مشاركته في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المناسبة العالمية، من خلال فعاليتين توعويتين للتعريف بجهوده المبذولة للحفاظ على الصقور، ولأهمية الطيور المهاجرة، التي تمر فوق سماء المملكة على طريق رحلتها الرئيسة من الشمال إلى الجنوب، والعكس.

روابط ذات صلة

جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة

جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة
أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م
(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*