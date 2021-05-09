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(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

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(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان
http://almnatiq.net/?p=981286
المناطق_واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة ٢٧ على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، خلال موسم رمضان المبارك؛ وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي أنه وُزعت عبوات ماء زمزم المبارك بمواقع المسجد الحرام وساحاته عبر أكثر من (١٠٠٠) عامل وأكثر من (١٩٠) حقيبة محمولة على الظهر و(٣٧٥)حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ(١٠) لترات بإجمالي (٣٧٥٠٠) لتر ماء يوميًّا.
كما خصصت الإدارة (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة تُعقم بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.
وأفاد الندوي أن الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

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