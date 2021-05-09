احدث الأخبار

أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م
أبرز المواد
 (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان
أبرز المواد
 نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة ( 3 أعوام ) معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالشرقية تطلق مبادرة ” تطمن ” للاطمئنان على صحة المصلين في مساجد وجوامع حفر الباطن
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تغلق سوقًا شعبيًا لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اليمني يثمن دعم المملكة ومواقفها المستمرة لليمنيين في مختلف المجالات
أبرز المواد
 الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)
أبرز المواد
 «التقاعد» تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 شرطة الحدود الشمالية : القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها
أبرز المواد
أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

أبرز المواد
(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

أبرز المواد
نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم

أبرز المواد

أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=981290
المناطق_حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن خدمة الطب المنزلي لـ6,703 مستفيداً خلال شهر إبريل لعام 2021م ، حيث بلغ إجمالي الزيارات المنزلية 4,869 زيارة ، فيما بلغ عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1225 مستفيداً ، وتخطى العدد الكلي للمرضى المسجلين بالخدمة 609 مريض ، بمشاركة 8 فرق طبية متعدد التخصصات تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري ، والتقرحات السريرية والجروح ، ومحتاجي التغذية الأنبوبية ، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية ، كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية ” والعلاجية ، والوقائية ، والتأهيلية ، والاجتماعية .  

وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.

روابط ذات صلة

(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان

(٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان
نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة
شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*