أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

المناطق_حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن خدمة الطب المنزلي لـ6,703 مستفيداً خلال شهر إبريل لعام 2021م ، حيث بلغ إجمالي الزيارات المنزلية 4,869 زيارة ، فيما بلغ عدد المطعمين وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم 1225 مستفيداً ، وتخطى العدد الكلي للمرضى المسجلين بالخدمة 609 مريض ، بمشاركة 8 فرق طبية متعدد التخصصات تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري ، والتقرحات السريرية والجروح ، ومحتاجي التغذية الأنبوبية ، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية ، كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية ” والعلاجية ، والوقائية ، والتأهيلية ، والاجتماعية .

وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.