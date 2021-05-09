جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة

المناطق_فضه عطيف

حصدت جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان على شهادة التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة لعام 2020 – 2021 و يأتي هذا الاستحقاق من خلال تطبيق الجمعية لمعايير التميز في الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة بالإسكان الخيري في المنطقة ؛ وفقًا لمعايير برامج الحوكمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ، والتي تحظى بإشراف إداري مباشر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و إشراف فني من قطاع الإسكان بوزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاصم بن محمد بن منصور ، إن الجمعية بفضل من الله ثم بتوجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حرصت على اعتماد خطتها الاستراتيجية و التشغيلية و خطة البناء المؤسسي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تطبيقها أفضل النماذج لخدمة المستفيدين من برامجها و خدماتها لعام 2020م-2021م بعد تطوير منظومة اللوائح و الاجراءات ، بما يعود بالنفع على العديد من المستفيدين التابعين للجمعية في منطقة جازان و يحقق تطلعات القيادة الرشيدة مع الدعم اللامحدود للقطاع غير الربحي في وطننا الغالي.

من جهة أخرى نوه المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد بن أحمد عبدالحق بجهود زملائه في الإدارة التنفيذية من منسوبي الجمعية الذين يسعون لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين من خدمات الجمعية وذلك حسب تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظهم الله ، و توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة أمير منطقة جازان و نائب الرئيس و أعضاء مجلس الإدارة ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة إنه سميع مجيب.