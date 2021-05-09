المطلق”يحتضن اختتام مسابقة تحفيظ القرآن لأيتام الرياض

المناطق_فلاج الشعيفاني

احتضن فندق المطلق مساء الأربعاء ختام مسابقة “حفظ القرآن الكريم” والتي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها الفندق للقطاع الثالث، حيث أقيم الحفل بقاعة الاحتفالات وسط تجهيزات صوتية وتنظيمية متكاملة.

وأقيمت هذه المسابقة بإشراف وتنفيذ دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة”، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالروضة؛ وقد شارك بالمسابقة التي تضمنت حفظ جزأَي “عم وتبارك” عدد 32 مستفيدًا ومستفيدة من المشمولين بالرعاية داخل دور “الحضانة الاجتماعية بالرياض والحضانة الاجتماعية بفلل الربوة، والتربية الاجتماعية بمحافظة الدرعية ورعاية المسنات ومركز التأهيل الشامل للإناث بالملز”.

وقد أبدى رجل الأعمال فيصل بن عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة فندق المطلق سعادته برعاية الفندق لهذه المسابقة وقال: “منّ الله علينا في هذا الشهر المبارك والذي أنزل فيه القرآن، وفي ليالي العشر الأواخر منه بأن أقيمت هذه المسابقة لدينا ونعتبر هذا شرف عظيم، اختصنا الله به دون غيرنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع القائمين على هذه المسابقة”.

وأضاف المطلق: “أشكر دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة وجمعية الدعوة بالروضة كما أشكر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وأخص بالشكر سعادة الدكتور محمد الحربي مدير الفرع على ما يقومون به من جهود كبيرة تصب في الارتقاء بخدمة الشرائح المستهدفة، وهذه التنظيمات للجمعيات الخيرية التي سوف ترفع مستوى الجودة في تقديم الخدمة المجتمعية”.

وقد تم تنظيم سلسلة من حلقات التحفيظ والتجويد تحت إشراف نخبة من المعلمات والداعيات في جمعية الدعوة بالروضة، تخللها تصحيح للتلاوة وتفسير للآيات، وفي الختام كُرم المشاركون بهدايا تذكارية وجوائز ومكافآت قدمها الرعاة المشاركون.

يذكر أن هذه المسابقة تعتبر إحدى ثمار تعاون دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” مع جمعية الدعوة والإرشاد بالربوة، والتي تشمل تنفيذ مجموعة من المبادرات الدينية لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم طوال العام.