مستشفى وادي الدواسر يُكرم المتميزين من موظفيه

المناطق_مبارك الدوسري

كرّمت الادارة المساعدة للموارد البشرية بمستشفى وادي الدواسر العام، مؤخراً عددً من موظفي الإدارة، نظير الجهود النوعية التي قاموا بها من أجل خدمة مراجعي المستشفى بكل جد وإخلاص في كافة أعمالهم وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المساعد للموارد البشرية والمالية بالمستشفى الأخصائي أول سعيد بن محمد اللواماء، أن التكريم شمل الموظفين الذين ساهموا برفع مستوى العمل وتحسين طرق التواصل عن بعد ، ونجحوا بالتحول في التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية، وإكمال معايير الجودة الشاملة ،والمشاركة الفعالة في برنامج سباهي خلال فترة الجائحة، وتفعيل خدمة العمل عن بعد خارج أوقات الدوام الرسمي بنظام العمل المرن لتغطية احتياج جميع الكوادر البشرية طوال اليوم على مدار الـ ٢٤ ساعة ، وتركيز الكادر على تقديم العناية المباشرة للمرضى خلال فترة الجائحة وما لازم ذلك من رفع معدل قياس الرضا الوظيفي وتحسين طرق التواصل الفعال ، والتميز في برنامج الاستقطاب ورفع مستوى الإنتاجية من خلال الخدمات الإلكترونية.

وأشاد اللواماء بالدعم اللامحدود من مدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان للإدارة المساعدة وتذليل العقبات لرفع مستوى رضا رأس المال البشري من الكوادر بالمستشفى والمراكز الصحية وحرصه على تحسين بيئة العمل.