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اليوم مؤتمر صحفي لخمسة متحدثين وتفاصيل جديدة لبروتوكولات سفر السعوديين للخارج
http://almnatiq.net/?p=981318
المناطق_ الرياض

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

ويشارك في المؤتمر خمسة متحدثين، وتعلن خلاله تفاصيل جديدة بشأن بروتوكلات سفر السعوديين للخارج.

كشفت ​وزارة الصحة​، أمس، عن “تسجيل 1039 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، ليصبح عدد الإصابات المؤكّدة في السعودية 424445، من بينها 9750 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبيّة، منها 1311 حالة حرجة”.

وأوضحت في بيان، أنّه “تمّ تسجيل 1061 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 407650″، مشيرةً إلى أنّ “عدد الوفيّات في السعودية بلغ 7045 حالة، بإضافة 13 وفاة جديدة”. ولفتت إلى أنّه “تمّ إجراء 74940 فحصًا مخبريًّا جديدًا للكشف عن الفيروس في الـ24 ساعة الماضية”.

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