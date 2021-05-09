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أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر

أبرز المواد

أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر

أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981321
المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة، جولاتها الرقابية تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث نفذت أكثر من 80 زيارة رقابية تجارية وصحية، شملت الأسواق والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية.
وأوضح رئيس بلدية لينة المهندس نادر الفديد أن الجولات أسفرت عن إغلاق منشآة واحدة، وتحرير 4 مخالفات لمنشآت أخرى، مشيراً إلى تكثيف الجولات والرقابة الميدانية على مختلف المحلات الأيام المقبلة؛ تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والاستمرار بالتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.

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