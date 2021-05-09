احدث الأخبار

أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين
منوعات
 أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر
أبرز المواد
 اليوم مؤتمر صحفي لخمسة متحدثين وتفاصيل جديدة لبروتوكولات سفر السعوديين للخارج
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق
أبرز المواد
 مستشفى وادي الدواسر يُكرم المتميزين من موظفيه
منطقة الرياض
 المطلق”يحتضن اختتام مسابقة تحفيظ القرآن لأيتام الرياض
منطقة الرياض
 مبادرة فينا خير توزع وجبات افطار صائم وحقائب توعوية
منطقة الرياض
 جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان تحقق التميز في تنفيذ البرامج المستهدفة
أبرز المواد
 ترقية الدكتور محمد الأبيض إلى أستاذ مُشارك
منطقة الرياض
 أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م
أبرز المواد
 (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم و(٣٧٥٠٠) لتر لسقيا المعتمرين والمصلين ليلة (27) من رمضان
أبرز المواد
أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك

أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين

استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين

منوعات
أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر

أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر

أبرز المواد
اليوم مؤتمر صحفي لخمسة متحدثين وتفاصيل جديدة لبروتوكولات سفر السعوديين للخارج

اليوم مؤتمر صحفي لخمسة متحدثين وتفاصيل جديدة لبروتوكولات سفر السعوديين للخارج

أبرز المواد

أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك

أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=981327
المناطق_واس

نفذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها ٣١،٦٤٣ جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات، تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق ٣،٤٠٧ منشآت، ومصادرة ١٤،٣٧٦ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة.
وشدد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس على جميع البلديات والفرق الرقابية بتكثيف الجهود الرقابية خاصة على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك بتوجيهات وبمتابعةٍ من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، .
ودعا أمين منطقة حائل المواطنين والمقيمين للتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الإحترازات والوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة عبر الاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.

روابط ذات صلة

أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر

أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر
اليوم مؤتمر صحفي لخمسة متحدثين وتفاصيل جديدة لبروتوكولات سفر السعوديين للخارج

اليوم مؤتمر صحفي لخمسة متحدثين وتفاصيل جديدة لبروتوكولات سفر السعوديين للخارج
توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*