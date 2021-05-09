أمانة حائل تنفذ أكثر من ٣١ ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك

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نفذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها ٣١،٦٤٣ جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات، تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق ٣،٤٠٧ منشآت، ومصادرة ١٤،٣٧٦ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة.

وشدد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس على جميع البلديات والفرق الرقابية بتكثيف الجهود الرقابية خاصة على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك بتوجيهات وبمتابعةٍ من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، .

ودعا أمين منطقة حائل المواطنين والمقيمين للتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الإحترازات والوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة عبر الاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.