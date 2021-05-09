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الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على أربع مناطق

الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على أربع مناطق

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الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على أربع مناطق

الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على أربع مناطق
http://almnatiq.net/?p=981339
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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