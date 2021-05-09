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“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية وغبار على عدد من المناطق

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية وغبار على عدد من المناطق
http://almnatiq.net/?p=981347
المناطق - الرياض:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وأمطار رعدية في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، جازان، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة، والباحة، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهراً تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وأبان أن محافظات المجاردة، والنماص، وتنومة، ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات المدينة المنورة، والحناكية، والعلا، بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 2 ظهراً.

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