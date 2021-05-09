جامعة نجران تُصدر تقريرها الإحصائي للاختبارات الإلكترونية عن بُعد بكلية العلوم والآداب بشرورة

المناطق - واس:

أصدرت جامعة نجران، تقريراً إحصائياً عن عدد الاختبارات النهائية الإلكترونية المنعقدة – عن بُعد- خلال الفصل الدراسي الثاني في المدة من 1 إلى 17 رمضان الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة عقدت 572 اختباراً، وأدى الاختبارات 12214 طالباً وطالبة، فيما حصرت حالات الغياب بـ 301 طالب وطالبة.

وبيّنت العمادة أن عدد المنسحبين من الفصل بلغ 442، والمحرومين 413، مشيرةً إلى أنه تم عقد 10 اختبارات شفهية، واستعراض 7 مشروعات تخرج – عن بُعد -.