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لليوم الرابع على التوالي.. عدد الإصابات في الهند يستقر فوق الـ 400 ألف

لليوم الرابع على التوالي.. عدد الإصابات في الهند يستقر فوق الـ 400 ألف
http://almnatiq.net/?p=981366
المناطق - وكالات:

لليوم الرابع على التوالي ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالهند بأكثر من 400 ألف، حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362.

وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون، بحسب ما نقلت “رويترز”.

ويؤكد خبراء، سبق أن أبدوا شكوكاً بالأعداد المعلنة رسمياً، أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية مايو.

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