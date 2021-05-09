احدث الأخبار

مسئول باكستاني: الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان بعد العيد
أبرز المواد
 محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 جنوب إفريقيا تسمح بدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر باستثناء 3 فئات
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة
أبرز المواد
 لليوم الرابع على التوالي.. عدد الإصابات في الهند يستقر فوق الـ 400 ألف
أبرز المواد
 البنك الأهلي يعلن توزيع أرباح بقيمة 3.5 مليار ريال
أبرز المواد
 العشر الأواخر من رمضان تنعش سوق العود والبخور بمنطقة القصيم
أبرز المواد
 جامعة نجران تُصدر تقريرها الإحصائي للاختبارات الإلكترونية عن بُعد بكلية العلوم والآداب بشرورة
أبرز المواد
 تحذير من “الأرصاد” لأهالي نجران
أبرز المواد
 فيديو.. الآلاف في الرياض يؤدون صلاة التراويح ليلة 27 خلف الشيخ ناصر القطامي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية وغبار على عدد من المناطق
أبرز المواد
مسئول باكستاني: الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان بعد العيد

مسئول باكستاني: الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان بعد العيد

أبرز المواد
محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر

محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر

أبرز المواد
أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساءً

أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساءً

أبرز المواد
جنوب إفريقيا تسمح بدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر باستثناء 3 فئات

جنوب إفريقيا تسمح بدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر باستثناء 3 فئات

أبرز المواد

الأرصاد: أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=981370
المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

روابط ذات صلة

مسئول باكستاني: الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان بعد العيد

مسئول باكستاني: الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان بعد العيد
محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر

محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر
أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساءً

أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساءً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*