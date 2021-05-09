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جنوب إفريقيا تسمح بدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر باستثناء 3 فئات

جنوب إفريقيا تسمح بدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر باستثناء 3 فئات
http://almnatiq.net/?p=981373
المناطق - الرياض:

أكدت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، اليوم (الأحد)، أن إدارة الجوازات والهجرة الجنوب إفريقية، أصدرت قراراً بشأن السماح بدخول المواطنين السعوديين إليها.

وقالت السفارة إن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الجنوب إفريقية تسمح بدخول المواطنين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر، مبينة أنه يستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبون بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة الجنوب إفريقية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأوضحت أن السلطات في جنوب أفريقيا أقرت عددا من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها، وذلك في ظل الظروف الحالية لفيروس “كورونا” والبروتوكولات الصحية المتبعة عالمياً لمواجهة انتشار الوباء، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات إلزام الزائر بتقديم شهادة فحص pcr تثبت سلامته ولا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 72 ساعة من السفر.

ولفتت إلى أنه في حال عدم وجود شهادة فحص فيروس كورونا مع الزائر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، أما في حال ظهور أعراض الفيروس على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص “كورونا”.

وأضافت أنه إذا كانت النتيجة إيجابية فإنه يلزم بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية الدولية مقصورة على مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرج ومطار شاكا الدولي في ديربان ومطار كيب تاون الدولي.

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