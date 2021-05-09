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محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر

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أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساءً

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محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر

محافظة الطائف تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981379
المناطق - واس:

تواصل محافظة الطائف أعمالها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من أجل تقديم خدمات مميزة للمواطنين, حيث يباشر فريق عمل برئاسة معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعضوية رؤساء الأقسام وعدد من الموظفين.

وأبانت أن العمل مستمر على مدار الساعة وعلى اتصال مباشر مع مختلف الإدارات الحكومية الأخرى العاملة خلال الإجازة من أجل تقديم خدمة مميزة.

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