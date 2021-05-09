مسئول باكستاني: الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان بعد العيد

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قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، اليوم، إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيجري زيارة رسمية إلى باكستان بعد عيد الفطر المبارك، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وأضاف شيخ رشيد أحمد، في تصريح لقناة “أي أر واي نيوز” الباكستانية، أن حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً إلى مطار جدة لاستقبال عمران خان كان رسالة واضحة تدل على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وبيّن أن المملكة ستقدم دعم مالي بقيمة 500 مليون دولار لباكستان عبر “الصندوق السعودي للتنمية” لتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد المائية وتطوير الطاقة الكهرومائية في باكستان، كما سيكون لباكستان دور في تلبية حاجة المملكة بعشرة ملايين من القوى العاملة خلال الفترة المقبلة.