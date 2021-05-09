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رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

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رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=981387
المناطق - واس:

غادر رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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