أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
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