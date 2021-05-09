“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.



وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.