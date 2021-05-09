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مصادرة 651 كغم خضروات مجهولة المصدر في مكة

مصادرة 651 كغم خضروات مجهولة المصدر في مكة
http://almnatiq.net/?p=981395
المناطق - واس:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضار والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

من جانب آخر ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالف للاشتراطات البلدية داخل حي سكني حيث جرى إغلاق الموقع وجاري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدَّت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد “940”.

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