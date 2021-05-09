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“الشؤون الإسلامية” في مكة المكرمة تجهز 3156 جامعاً لإقامة صلاة العيد

“الشؤون الإسلامية” في مكة المكرمة تجهز 3156 جامعاً لإقامة صلاة العيد
http://almnatiq.net/?p=981398
المناطق - واس:

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيرًا إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

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