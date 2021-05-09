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الجبير: الحقائق في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

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الجبير: الحقائق في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

الجبير: الحقائق في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية
http://almnatiq.net/?p=981408
المناطق - الرياض:

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، مساء أمس السبت، أن الحقائق التي ظهرت فيما يتعلق بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس دحضت مزاعم أولئك الذين حاولوا الإساءة للمملكة واتهامها بأنها وراء عملية الاختراق.

وكتب الجبير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه“.

وأضاف متسائلاً “هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟”.

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