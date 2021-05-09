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الإعلان عن نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

الإعلان عن نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

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الإعلان عن نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

الإعلان عن نتائج القبول للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=981411
المناطق - واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة “أبشر – توظيف” على الرابط التالي https://jobs.sa .

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