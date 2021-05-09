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صندوق التنمية الزراعية: اعتماد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة

صندوق التنمية الزراعية: اعتماد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة
http://almnatiq.net/?p=981414
المناطق - واس:

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – عبر الاتصال المرئي- اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي.

وتابع المجلس في بداية اجتماعه الإجراءات المتخذة بشأن قراراته في اجتماعه السابق وما تم حيالها، كما اعتمد المجلس القوائم المالية للصندوق للعام المالي 1441-1442هـ المعدة حسب المعايير الدولية لأول مرة.

واعتمد مجلس إدارة الصندوق الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة في مناطق المملكة المختلفة خصوصاً مناطق الدرع العربي تماشياً مع برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة ولتحقيق أهدافه التنموية وفق ضوابط محددة ومناسبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

كما بحث مجلس إدارة الصندوق عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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