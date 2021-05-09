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“الصحة”: 13 وفاة و942 إصابة جديدة بـ “كورونا”

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إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية

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أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة مساءً

أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة مساءً
http://almnatiq.net/?p=981417
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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